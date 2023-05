Großalarm und Verletzte: Verdacht auf Phosphorsäure

Teilen

Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Beim Austritt eines noch unbekannten Gefahrstoffs in einem Wohngebiet in Elmshorn sind am Donnerstag sieben Menschen leicht verletzt worden. Sie seien mit Haut- und Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Elmshorn - Eine Anwohnerin hatte am Morgen gemeldet, dass unter einer Hecke weißer Dampf aufsteige und es ungewöhnlich rieche. Messungen durch Spezialisten der Feuerwehr ergaben, dass es sich um eine chemische Reaktion von Phosphor gehandelt haben könnte.

Die Verletzten wurden von der Feuerwehr dekontaminiert und dann in Krankenhäuser gebracht. Die genaue Zusammensetzung des Stoffes soll jetzt durch Untersuchung der genommenen Proben ermittelt werden. dpa