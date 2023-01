Großbrand in Braderup: Wohngebäude in Flammen

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Großbrand hat in Braderup (Kreis Nordfriesland) ein Wohngebäude stark beschädigt. Das Mehrfamilienhaus brannte in der Nacht zum Dienstag in voller Ausdehnung, wie die Rettungsleitstelle am frühen Morgen mitteilte. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren waren bis in den Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Braderup - Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner und Bewohnerinnen unter anderem über die Warn-App Nina über das Feuer informiert. Weitere Angaben zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden gab es zunächst nicht. dpa