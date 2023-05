Großeinsatz bei Dachstuhlbrand

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen eines Dachstuhlbrands in einem Einfamilienhaus in Pinneberg ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Carport war am Sonntagabend aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergegriffen.

Pinneberg - Da der Brand auf andere Gebäude überzuspringen drohte, wurden weitere Feuerwehrkräfte zur Verstärkung gerufen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Die beiden Hausbewohner blieben unverletzt. Im Laufe der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr zudem 40 Kaninchen in einem Stall nahe des Brandes retten. Weitere Details - etwa zur möglichen Brandursache oder zum Sachschaden - machte die Feuerwehr nicht. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden bis kurz vor Mitternacht an. dpa