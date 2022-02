Grüne im Norden: Frauen dominieren Landtagskandidaturen

Teilen

Von den 35 Direktkandidaturen der Grünen in Schleswig-Holstein zur Landtagswahl am 8. Mai entfallen 21 auf Frauen. Die Wahl der Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten sei jetzt in allen Kreisverbänden abgeschlossen, teilten die Grünen am Mittwoch mit. Damit hat die Partei den Frauenanteil im Vergleich zur Wahl 2017 von 34 auf 60 Prozent erhöht.

Kiel - „In Schleswig-Holstein setzen sich Grüne auf allen Ebenen dafür ein, mehr Frauen in Führungspositionen in Politik und Gesellschaft zu bringen“, kommentierte Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré, die mit Finanzministerin Monika Heinold eine Doppelspitze zur Wahl bildet. „Als Partei haben wir feste Rahmenbedingungen wie zum Beispiel unser Frauenstatut und differenzierte Unterstützungsprogramme und Beteiligungsmöglichkeiten etabliert, um Geschlechtergerechtigkeit auf politischer Ebene zu erreichen.“ Es würden mehr solcher Maßnahmen benötigt, um strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen. Mit Heinold, Touré und Fraktionschefin Eka von Kalben haben Frauen auch die ersten drei Plätze auf der Grünen-Landesliste. dpa