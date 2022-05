Grüne Touré: „Wir haben keinerlei Oppositionssehnsucht“

Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

Die Grünen-Spitzenkandidatin Aminata Touré in Schleswig-Holstein macht sich für ein schwarz-grünes Regierungsbündnis im Norden stark. „Wir haben keinerlei Oppositionssehnsucht. Wir wollen sehr gerne mit der CDU die nächsten fünf Jahre in diesem Land gestalten“, sagte sie den „Kieler Nachrichten“ (Samstag). Für die Grünen spreche, dass die Menschen in Schleswig-Holstein diesen hohe Kompetenz für eine der größten Aufgaben zusprechen, den Klimaschutz.

Kiel - „Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind die zentralen Themen. Eine lagerübergreifende Koalition wäre dieser Situation angemessen – zum Beispiel bei Themen wie Planungsbeschleunigung: diese hinzubekommen, aber immer auch den Naturschutz im Blick zu haben.“ Falls es nicht zu einer schwarz-grünen Koalition kommen sollte, werde ihre Partei die Oppositionsarbeit sehr ernst nehmen, sagte Touré.

In einem Sondierungsgespräch am Donnerstag in Kiel konnten sich die Spitzen von CDU, Grünen und FDP nicht auf Verhandlungen über eine Fortsetzung des amtierenden Jamaika-Bündnisses verständigen. Trotz Kantersieg seiner CDU bei der Landtagswahl hatte Ministerpräsident Daniel Günther das Dreierbündnis fortsetzen wollen. Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Mai mit 43,4 Prozent überraschend klar gewonnen, die absolute Mehrheit im Landtag nur um ein Mandat verfehlt. Mit jeder der anderen Landtagsfraktionen würde die CDU zusammen über eine breite Mehrheit verfügen. Mit den Grünen reichte es dank Zweidrittel-Mehrheit sogar für Verfassungsänderungen.

Am Montag berät die CDU darüber, wem sie nun Gespräche anbieten wird. Viele Beobachter erwarten, dass Günther den ebenfalls erstarkten Grünen den Vorzug gibt. Viele in der Union hatten aber eigentlich auf Schwarz-Gelb gehofft.

Zu der gescheiterten Neuauflage des Jamaikabündnisses sagte Touré den „Kieler Nachrichten“, wir mussten uns alle in diese Realität zurückbeamen: Wir mögen uns alle und haben es die vergangenen fünf Jahre toll gemacht, es ist Vertrauen entstanden. Aber am Ende des Tages geht es nicht nur um Sympathie füreinander, sondern um die Verantwortung, die wir für diese Gesellschaft tragen“. Es gehe um eine stabile Regierung für die nächsten fünf Jahre. FDP und Grüne seien von dem Dreierbündnis nach der Wahl nicht überzeugt gewesen. dpa