Grüne wollen schnelleres Aus für Öl- und Gasheizungen

Lasse Petersdotter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag. © Marcus Brandt/dpa

Grünen-Landtagsfraktionschef Lasse Petersdotter hat sich für eine raschere Umsetzung des Verbots von Öl- und Gasheizungen in Schleswig-Holstein als im Bund ausgesprochen. „Wir Grünen sind davon überzeugt, dass wir 2040 ohne fossile Heizungen auskommen müssen in Schleswig-Holstein“, sagte Petersdotter am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung in Kiel.

Kiel - Die Menschen brauchten Planbarkeit. Ausnahmen seien denkbar, beispielsweise für den Betrieb von Pelletheizungen. Verbraucher müssten sich darauf einrichten, dass „Öl 2038 schweineteuer wird“.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will Öl- und Gasheizungen ab 2040 verbieten und damit fünf Jahre früher als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Schleswig-Holstein werde sich in dieser Frage am Freitag im Bundesrat aber enthalten, sagte Petersdotter. CDU-Generalsekretär Lukas Kilian hatte Goldschmidts Vorstoß vergangene Woche als überraschend bezeichnet.

Ab 2024 soll nach Plänen der Berliner Ampel-Koalition jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dann müssen etwa Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Hybridsysteme aus Wärmepumpe und Gasheizung eingebaut werden. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben werden, kaputte Heizungen dürfen repariert werden. Gehen alte Heizungen nach 2024 irreparabel kaputt, kann kurzfristig wieder ein Öl- oder Gaskessel eingebaut werden, der aber binnen drei Jahren um moderne Technik ergänzt werden muss, um die 65-Prozent-Vorgabe zu erfüllen. Ab Ende 2044 soll endgültig Schluss mit dem Heizen mit Öl und Gas sein, weil Deutschland ab 2045 klimaneutral sein will. dpa