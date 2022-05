Grünen-Basis feiert Wahlergebnis im Norden ausgelassen

Monika Heinold (l), und Aminata Toure, Landtagsvizepräsidentin (Beide Grüne). © Frank Molter/dpa

Für das gute Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Basis der Grünen die Spitzenkandidatin Monika Heinold frenetisch gefeiert. In einer Kieler Brauerei erklangen am Sonntagabend „Monika, Monika“-Sprechchöre. Gemeinsam mit Aminata Touré dankte die Finanzministerin dem Engagement der Parteibasis im Wahlkampf. „Ihr seid der Hammer“, sagte Touré.

Kiel - Bereits um 18.00 Uhr hatte die Prognose gleich mehrfach für lauten Jubel gesorgt. Erst lagen sich Grüne vor Freude in den Armen, weil die Partei gute Chancen hat, vor der SPD auf Platz zwei zu landen. Weiterer Jubel brandete auf, als der NDR für die AfD lediglich eine Prognose von 4,9 Prozent auswies.

Die ersten Hochrechnungen verhießen den Grünen 17 bis 19,5 Prozent. Mit großem Abstand lag die CDU mit 41 bis 43 Prozent vor der SPD mit 16 Prozent. Die Grünen hatten sich vor der Wahl nicht festgelegt und das Ziel ausgegeben, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) abzulösen, der seit 2017 eine Koalition mit Grünen und FDP führt. dpa