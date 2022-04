Grünen-Bundesvorstand trifft sich zur Klausur

Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich heute (12.25 Uhr) zu einer Klausur im schleswig-holsteinischen Husum. Bei der zweitägigen Tagung soll es um die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine gehen, insbesondere auf die Energieversorgung und die Energiesouveränität in Deutschland und Europa. Auch die Themen Bevölkerungsschutz und Flucht stehen auf der Tagesordnung.

Husum - So will sich die Grünen-Spitze am Montag mit dem Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, beraten, der digital zugeschaltet wird. Ebenfalls dabei sind die beiden Grünen-Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai, Monika Heinold und Aminata Touré.

„Der Krieg in der Ukraine führt uns schmerzhaft vor Augen: Frieden in Europa ist eine Errungenschaft, keine Selbstverständlichkeit, und unsere Gesellschaften sind verletzlich“, sagte Parteichef Omid Nouripour der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Gemeinsam mit Expertinnen und Experten von innerhalb und außerhalb der Partei beraten wir vor diesem Hintergrund auf unserer Klausur über die zentralen Fragen, die aus dieser Umbruchsituation entstehen: darüber, wie es um den Bevölkerungs- und Zivilschutz in Deutschland bestellt ist, welche Folgen der Krieg für Fragen der Energiesicherheit hat, wie vor Ort mit der Aufnahme der Geflüchteten umgegangen wird und was sich ändern muss, damit wir für Krisen besser gewappnet sind.“

Der Beginn der Amtszeit des Ende Januar gewählten neuen Bundesvorstands sei geprägt gewesen vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine, erklärte Grünen-Chefin Ricarda Lang. „In den kommenden zwei Tagen wollen wir uns nun die Zeit nehmen, um einerseits über die Folgen des Krieges auf die Gesellschaft und die Stärkung ihrer Resilienz in unterschiedlichen Bereichen zu sprechen, und andererseits jenseits des politischen Tagesgeschäfts über die politische und organisatorische Aufstellung unserer Partei zu beraten.“ dpa