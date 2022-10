Günter will belastbares Verhältnis zu Gewerkschaften

Teilen

Daniel Günther (r, CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, neben Monika Heinold (Grüne). © Frank Molter/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther wirbt für ein belastbares Miteinander von Politik und Gewerkschaften. „Erfolgreiche Klimapolitik, erfolgreiche Digitalisierung und erfolgreiche Fachkräftepolitik kann nur gemeinsam mit den Beschäftigten, mit ihren Vertreterinnen und Vertretern gelingen“, erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch laut Staatskanzlei.

Neumünster - Die Regierung hatte unter dem Motto „Politik im Gespräch mit den Gewerkschaften“ für den Abend rund 100 Gäste nach Neumünster eingeladen.

Die derzeitigen Herausforderungen träfen die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst wie die in der Privatwirtschaft zusätzlich, so Günther. Er sei vor diesem Hintergrund dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und den Vertretern des Beamtenbundes dankbar für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. „In der Corona-Pandemie haben wir in kürzester Zeit pragmatische Lösungen finden müssen, und wir haben sie auch gefunden.“ Das sei beeindruckend gewesen. „Und das schaffen wir auch in Zeiten des russischen Angriffes und der Energiekrise erneut.“

Auf ein belastbares Miteinander werde es auch in den kommenden Monaten ankommen. „Es wird einiges davon abhängen, wie besonnen und umsichtig die Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite mit Blick auf Inflation und drohende Rezession handeln“, meinte Günther. Ganz entscheidend seien auch die geplanten staatlichen Entlastungen. Die Energiepreisbremse müsse sitzen und sehr bald bei den Menschen ankommen, die darauf angewiesen sind.

Die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth, wertete den Arbeitnehmerempfang der Regierung als wichtiges Signal der Wertschätzung und des Dialogs an die Gewerkschaften. „Wir begrüßen, dass sich die Landesregierung vorgenommen hat, die Tarifbindung im Land wieder zu stärken.“ Dabei dürfe es nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. „Tarifbindung und Mitbestimmung müssen zu Leitbildern der Wirtschaftspolitik werden.“ Hohe Energiepreise und Inflation machten derzeit vielen zu schaffen. „Die Landesregierung steht in der Verantwortung notfalls mit eigenen Mitteln, wie dem angekündigten Härtefallfonds, sicherzustellen, dass niemand in diesem Winter frieren oder Angst um seine Wohnung haben muss.“ dpa