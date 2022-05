Günther berät nach Wahltriumph über nächste Schritte

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. © Michael Kappeler/dpa

Nach ihrem hohen Sieg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU-Landesspitze Beratungen über das weitere Vorgehen aufgenommen. Ministerpräsident Daniel Günther ging am Montag in eine Sitzung des Landesvorstandes mit dem Vorschlag, im Hinblick auf die Bildung einer neuen Regierung Gespräche mit den Grünen und der FDP aufzunehmen.

Kiel - Vor der Sitzung lobte er erneut die Zusammenarbeit mit beiden bisherigen Koalitionspartnern in den vergangenen fünf Jahren. Daher sei es für ihn selbstverständlich, mit beiden Parteien Gespräche zu führen. Zu der Sitzung wurde Günther mit langem rhythmischen Beifall begrüßt. Sowohl die Grünen als auch die FDP haben bereits deutlich gemacht, dass sie für ein Zweierbündnis mit der CDU zur Verfügung stünden.

Die CDU hatte die Wahl mit 43,4 Prozent klar gewonnen. Die SPD stürzte mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller auf 16,0 Prozent ab. Die Grünen legten auf 18,3 Prozent zu, während die FDP nur 6,4 Prozent erreichte.

An der Sitzung des CDU-Landesvorstandes nahm auch der bisherige Landtagspräsident Klaus Schlie teil, der lange aufgrund einer Krebserkrankung gefehlt hatte. Es gehe ihm wieder besser, sagte er. Schlie (67) war bei der Wahl am Sonntag nicht wieder angetreten. dpa