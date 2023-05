Günther: Ergebnisoffene Diskussion um Nationalpark Ostsee

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews. © Marcus Brandt/dpa

Die Konsultationen um die mögliche Einrichtung eines Nationalparks Ostsee in Schleswig-Holstein werden nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ergebnisoffen geführt. In den Zielen sei er mit Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) einig, teilte Günther am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. „Wir sind uns in der Landesregierung einig, dass wir den Meeresschutz in der schleswig-holsteinischen Ostsee weiter verbessern wollen.“

Kiel - Aktuell werde über die Frage beraten, ob ein Nationalpark Ostsee sinnvoll wäre und wie er gegebenenfalls gestaltet werden sollte. „Und zwar mit einem absolut ergebnisoffenen Prozess. Jedes Argument wird gehört und berücksichtigt.“ Günther versprach, dass die Entscheidung nur im Dialog mit den Menschen vor Ort getroffen werde und das Projekt ein Gewinn für alle sein müsse. Wassersport müsse weiter möglich sein und die Strände großräumig geöffnet bleiben. Die Häfen und die Bundeswehr dürften in ihrer Arbeit nicht eingeschränkt werden. Die Küstenfischerei solle eine Zukunft im Land haben. dpa