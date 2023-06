Günther hofft auf baldige Klärung bei Netzkosten

Teilen

Schleswig-Holstein dringt mit neun weiteren Bundesländern auf eine gerechtere Verteilung der Kosten für die Netze zum Ausbau der Öko-Energien. „Das war eine schon lange existierende Forderung von Schleswig-Holstein und ich hoffe, dass das zu einer baldigen Klärung auf Bundesebene in unserem Sinne führt“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstagabend.

Kiel/Berlin - Über die Frage nach der Höhe der Energiepreise hätten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) intensiv ausgetauscht.

„Ein für uns im Norden strittiger Punkt sind die ungerecht aufgeteilten Netzentgelte“, sagte Günther. „Momentan ist es so, dass die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner die höchsten Stromkosten zu zahlen haben - nicht obwohl, sondern weil wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien besonders vorbildlich agieren, was absurd ist.“ Im Rahmen einer Protokollerklärung hätten zehn Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag eine faire Verteilung der Lasten des Netzausbaus und der damit einhergehenden Netzentgelte eingefordert.

Günther begrüßte darüber hinaus, dass beim Thema Planungsbeschleunigung ein geeinter Vorschlag der Bundesregierung signalisiert worden sei. Darauf warteten die Länder schon sehr lange. „Es ist zwingend notwendig, dass wir endlich schneller werden - sei es bei Windparks, Stromnetzen, Straßen, Zugstrecken oder großen Industrieanlagen.“ Die Länder wollten die Vorschläge in einer gesonderten Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund behandeln. „Es ist für unser Land enorm wichtig, dass wir hier Fortschritte erzielen und da sehe ich endlich auch etwas Licht am Horizont.“ dpa