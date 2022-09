Günther kondoliert zum Tod von Königin Elizabeth II.

Teilen

Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. © Ben Stansall/Pool AFP/dpa

In einem Kondolenzschreiben an die britische Botschafterin Jill Gallard hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Anteilnahme und sein Mitgefühl zum Tod von Königin Elizabeth II. ausgesprochen. „Die Nachricht vom Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. erfüllt mich mit tiefer Trauer“, schrieb Günther am Freitag. „Ich spreche Ihnen und allen Bürgerinnen und Bürgern des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland im Namen der schleswig-holsteinischen Landesregierung mein aufrichtiges Beileid aus.“

Kiel - Königin Elizabeth II. habe überaus großes Ansehen und hohen Respekt genossen, betonte Günther. „Sie war eine außergewöhnliche Person, die ihre Aufgaben mit einer ganz besonderen Pflichterfüllung bis zum letzten Tag bewältigte und so eine hohe Beliebtheit sowohl bei den Menschen in ihrem Land als auch weltweit erfuhr. Auch in Schleswig-Holstein trauern viele Bürgerinnen und Bürger um diese große Staatsfrau.“. Großbritannien verliere nicht nur ein Staatsoberhaupt, sondern mit ihr eine bewunderte und einzigartige Repräsentantin ihres Landes. dpa