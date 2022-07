Günther: Madsen belebender Typ für Regierung

Claus Ruhe Madsen (parteilos), neuer Wirtschaftsminister, wird im Landtag vereidigt. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die Berufung des Dänen Madsen in Schleswig-Holsteins Kabinett sorgte für Aufsehen. Ministerpräsident Günther hält den Parteilosen für eine gute Wahl. Ihn fasziniert eines an seinem Ressortchef besonders.

Kiel - Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) setzt große Hoffnungen in Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). „Wer sechs Jahre Präsident einer Industrie- und Handelskammer und erfolgreicher Unternehmer war, weiß, welche wichtigen Entscheidungen zu treffen sind“, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Der Däne stehe mit seiner eigenen Biografie für eine enge Zusammenarbeit mit Skandinavien und sei „eine ausgesprochen gute Wahl“ für das Land.

Die Berufung des ehemaligen Rostocker Oberbürgermeisters in das Kabinett hatte im Juni für Überraschung gesorgt. Er habe Madsen 2021 bei einem Besuch des dänischen Königshauses kennengelernt und ihn bei einer Veranstaltung mit dem Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern zum Jahrestag des 9. November erneut getroffen, sagte Günther. „Ich habe bei diesen spannenden Treffen sein Politikverständnis und seine Art schätzen gelernt, Projekte anzugehen.“

Nachdem in den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen klar war, dass die CDU künftig den Wirtschaftsminister stellen wird, rief Günther den Rostocker Verwaltungschef an. Nach einem Treffen in Kiel habe Madsen um Bedenkzeit gebeten, sagte Günther. „Und dann hat er mir gesagt: „Ich will diese Herausforderung annehmen“.“ Seine Bedingung sei gewesen, in der neuen Regierung gemeinsam etwas bewegen zu können. „Die Zusage habe ich ihm gegeben und jetzt freue ich mich auf die Zusammenarbeit.“ dpa