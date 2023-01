Günther offen für CO2-Speicherung im Meer: Grüne dagegen

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die Debatte über eine unterirdische Speicherung von Kohlendioxid gewinnt weiter an Fahrt und offenbart Differenzen in der schwarz-grünen Koalition. „Der Landtag hat sich einstimmig gegen CCS (Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid) in Schleswig-Holstein ausgesprochen“, erklärte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter am Freitag. „Dieser Beschluss gilt.“

Kiel - Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ließ auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur verlauten: „Wir müssen diese Debatte jetzt führen, auch wenn klar ist, dass es viele Vorbehalte gegenüber dieser Technologie gibt“. Deswegen habe er das Gespräch mit den Fraktionen im Landtag gesucht.

„Klar ist, dass wir kein CO2 auf dem Festland speichern wollen“, betonte Günther. „Die für die Speicherung geeigneten Flächen liegen ausschließlich in der Außenwirtschaftszone, also mindestens zwölf Seemeilen vor der Küste.“ Die Verpressung von CO2 würde in mindestens 80 Metern Wassertiefe und zwei bis drei Kilometer unterhalb des Meeresbodens erfolgen. „Die Forschungen sagen auch, dass von diesen Speicherungen keine Gefahr ausgeht - selbst wenn CO2 austreten sollte, wären die Auswirkungen sehr gering und räumlich eng begrenzt.“ Günther hatte sich zu dem Thema auch am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ geäußert.

„Ich glaube, dass uns allen bewusst ist, dass wir mehr tun und neue Wege gehen müssen, wenn wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen wollen“, äußerte Günther auf dpa-Anfrage.

„Wenn Daniel Günther schon öffentlich über CCS in Schleswig-Holstein nachdenkt, dann sollte er auch sagen, wo seiner Meinung nach geeignete Standorte liegen und welche Branchen und Sektoren dort CO2 speichern sollten“, meinte Petersdotter. Umweltrisiken müssten Teil der Diskussion sein.

„Die Wissenschaft ist sich schon lange einig, dass wir unseren CO2-Ausstoß drastisch reduzieren und das CO2 aus der Atmosphäre holen müssen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen“, sagte Günther. „Wir können die Debatten zum Klimaschutz aber nicht mehr so führen, dass die notwendigen Maßnahmen überall durchgeführt werden sollen, nur nicht bei uns.“ dpa