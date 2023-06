Günther reist mit Wirtschaftsdelegation in die USA

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht bei einer Pressekonferenz. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) tritt an diesem Sonntag mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft eine Reise in die USA an. Sie führt bis Freitag nächster Woche nach Boston und San Francisco. Ziel sei es, Trendentwicklungen der Künstlichen Intelligenz in der Energiebranche und im Gesundheitswesen kennenzulernen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Kiel - Zudem gehe es um Kontakte mit Schlüsselinstitutionen. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) ist ebenfalls mit dabei.

„Mit Boston und dem Silicon Valley besuchen wir zwei der bedeutendsten Zentren für Innovation und Technologie in den USA“, erklärte Günther. „Beide Standorte spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von KI-basierten Lösungen im Energie- und Gesundheitsbereich, die das Potenzial haben, die betreffenden Branchen nachhaltig zu verändern.“

Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche im Johnson & Johnson Innovation Center in Boston, bei Google, SAP und Cisco sowie zwei Universitäten. „Der nordamerikanische Wirtschaftsraum ist und bleibt mit seiner Innovations-Dynamik für unsere Unternehmen von hoher Wichtigkeit“, erklärte Günther laut Mitteilung der Staatskanzlei. dpa