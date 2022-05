Günther schlägt kleinem Parteitag Jamaika-Fortsetzung vor

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will einem an diesem Mittwochabend tagenden kleinen Parteitag der Landes-CDU offiziell vorschlagen, die Koalition mit Grünen und FDP in der neuen Legislaturperiode fortzusetzen. Darüber berichtete die „Welt“, die sich auf Angaben eines Mitglieds des CDU-Landesvorstandes beruft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte Günther diesen Vorschlag auch bereits am Dienstagabend der CDU-Landtagsfraktion unterbreitet.

Kiel - Für eine Mehrheit im Landtag bräuchte die CDU keine Dreierkoalition. Sie könnte auch mit allen anderen Parteien im Landtag Zweierbündnisse bilden, Grüne und FDP inklusive.

Günther werde den ungewöhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung erklären, die das Jamaika-Bündnis in der Bevölkerung genieße, hieß es laut „Welt“ in Parteikreisen. Die Nord-CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag als mit Abstand stärkste Partei hervorgegangen.

Am Dienstag nächster Woche führt Günther Sondierungsgespräche zunächst mit den Grünen und dann mit der FDP. Er hatte bereits am Montag signalisiert, dass er mit beiden Parteien auch in der nächsten Wahlperiode regieren möchte. dpa