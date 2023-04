Günther sichert Ukraine weiteren Beistand zu

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. „Wir stehen der Ukraine weiterhin bei, so, wie wir es von Beginn an getan haben: entschlossen und eng abgestimmt mit unseren internationalen Partnern“, erklärte Günther nach Angaben der Staatskanzlei am Montag nach einem Treffen mit Botschafter Oleksii Makeiev in Kiel.

Kiel - „Die Ukraine ist ein unabhängiges, freies Land und das muss sie bleiben.“ Solange der Krieg dauere, setze die Landesregierung alles daran, Schutzsuchenden eine Heimat zu bieten.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland vor 13 Monaten nahm Schleswig-Holstein aus der Ukraine 33.000 Menschen auf, von denen inzwischen mehr als 4200 eine Beschäftigung haben. An den Schulen werden 7100 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet. Schleswig-Holstein habe die Situation bisher gut gemeistert, lobte Günther. „Vor allem bei der Unterbringung kommen wir aber an unsere Grenzen. Hier brauchen wir dringend mehr Unterstützung vom Bund.“

Günther sprach mit dem Botschafter auch über eine mögliche Partnerschaft mit einer ukrainischen Oblast (Verwaltungsbezirk). Der CDU-Politiker forderte vom Bund mehr Tempo bei der Auftragsvergabe für die Bundeswehr. „Die Sicherheits- und Wehrindustrie in Schleswig-Holstein steht mit ihrer herausragenden Expertise bereit, Aufträge aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen umzusetzen.“ Den Ankündigungen des Bundes müssten nun Taten folgen. dpa