Günther: Trauer um große Politikerin Simonis

Heide Simonis (SPD), damalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, leistet im Landtag den Amtseid. © Stefan Hesse/dpa

Mit großer Trauer hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf den Tod der früheren Regierungschefin Heide Simonis (SPD) reagiert. „Ich trauere um eine große Politikerin und um eine leidenschaftliche Schleswig-Holsteinerin“, sagte Günther am Mittwoch in Kiel. Der Regierungschef sprach der Familie sein tief empfundenes Mitgefühl aus.

Kiel - Heide Simonis habe mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Engagement, ihrer Menschlichkeit und ihrer Geradlinigkeit Schleswig-Holstein noch liebenswerter gemacht, sagte Günther. Er habe sie sehr geschätzt und respektiert. „Als Politikerin hat sie nie ein Blatt vor den Mund genommen, war aufrecht, offen und immer geradeaus. Dafür wurde sie von so vielen Menschen gemocht.“

Als erste Ministerpräsidentin in Deutschland sei Simonis Vorbild für viele Politikerinnen gewesen, sagte Günther. Als engagierte Verfechterin für die Rechte von Frauen und Kindern sowie für eine gute und gerechte Gesundheitsversorgung sei sie national und international hoch anerkannt.

Die Landesregierung will am Donnerstag (15.00 Uhr) in der Staatskanzlei ein Kondolenzbuch auslegen, in das sich die Menschen eintragen können. Im Internet soll ein virtuelles Kondolenzbuch eingerichtet werden.

Die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren. dpa