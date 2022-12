Gut 434.000 Besucher in den Landesmuseen Schleswig-Holstein

Das Corona-Tal scheint durchschritten - zumindest was die Besucherzahlen in den Landesmuseen angeht. Die erholen sich. Der neue Vorstand der Stiftung und sein Team haben zudem eine klare Vorstellung, wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll.

Schleswig - Die Landesmuseen Schleswig-Holstein sollen national und auch international noch mehr Relevanz erhalten. „Daran arbeiten wir in den kommenden Jahren“, sagte der neue wissenschaftliche Vorstand der Stiftung Landesmuseen, Thorsten Sadowsky, am Mittwoch auf Schloss Gottorf in Schleswig. Den internationalen Anspruch sollen im kommenden Jahr unter anderem zwei Ausstellungen auf der Museumsinsel Schloss Gottorf unterstreichen.

Eines dieser Programmhighlights wird die Schau „Christo und Jean-Claude - Paris.New York.Grenzenlos“ sein, die vom 10. März bis 3. September in der Reithalle und im Kreuzstall auf der Museumsinsel gezeigt wird. Es sei ein Glücksfall, dass diese Ausstellung - eine Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf - nach Gottorf geholt werden konnte, sagte Sadowsky. Die Schau werde den internationalen Anspruch, den die Landesmuseen hätten, einlösen. Die Ausstellung beginnt mit Christos Frühwerk und ersten künstlerischen Arbeiten in Paris. Auch zwei „Ikonen“, die Verhüllung des Berliner Reichstags und des Triumphbogens in Paris, werden gezeigt.

Eine weitere Schau, die den internationalen Anspruch unterstreichen soll, zeigt Werke von Samuel Fosso, der zu den renommiertesten zeitgenössischen Fotokünstlern Afrikas zählt. Sie ist vom 26. Mai bis 29. Oktober auf der Museumsinsel zu sehen.

Ende 2023 sollen zudem die Bauarbeiten auf der Museumsinsel im Rahmen des Masterplans beginnen. Es entsteht ein Erweiterungsbau an der Ostseite des Schlosses mit dem neuen Eingangs- und Servicebereich für die Landesmuseen. Zudem sollen die Museumsräume im Schlossinnern modernisiert werden und neue Dauerausstellungen entstehen. 2027 soll das Projekt abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen des Masterplans von ursprünglich 31,2 ist auf annähernd 45 Millionen Euro angewachsen. Auch während der Bauphase werden die Häuser und Ausstellungen auf der Museumsinsel geöffnet sein.

Eine Baustelle gibt es auch im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel. Hier beginnt 2023 die Modernisierung des Freigeländes. Bis Ende 2025 werden etwa 25 der rund 60 historischen Gebäude des Museums umfangreich modernisiert und restauriert. Zudem soll mit neuen digitalen Formaten die Vermittlungsarbeit im Freigelände und in den Häusern vorangetrieben werden. Insgesamt stehen dafür in den nächsten drei Jahren 5,9 Millionen Euro zur Verfügung. Das Jüdische Museum in Rendsburg öffnet nach mehrmonatiger Schließzeit mit einer neuen modernen Dauerausstellung im Mai wieder.

Rund 434.000 Menschen haben in diesem Jahr vorläufigen Zahlen zufolge die Einrichtungen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen besucht. Im vergangenen Jahr waren es etwa 420.000. Das Vor-Corona-Niveau, als rund 463.000 Menschen die Einrichtungen der Stiftung besuchten, sei zwar noch nicht wieder ganz erreicht, aber das Corona-Tal scheine durchschritten, sagte Sadowsky. dpa