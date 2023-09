Habeck eröffnet Husum Wind: Aufbruchstimmung in der Branche

Teilen

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Sven Hoppe/dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Dienstag die Husum Wind eröffnet und die Windenergie als eine der wichtigsten Energiequellen der Zukunft bezeichnet. Er betonte, die Weichen für den beschleunigten Ausbau seien gestellt, „unsere Ziele können wir aber nur erreichen, wenn wir vor allem bei den Genehmigungen und der Flächenbereitstellung aufs Tempo drücken.“

Husum - Branchenvertreter lobten bei einer anschließenden Podiumsdiskussion den Willen der Bundesregierung, die Erneuerbaren auszubauen und sehen eine Aufbruchstimmung und Optimismus in der Branche. Sie mahnten allerdings an, dass beispielsweise die Genehmigungsprozesse weiter beschleunigt und auch Hürden bei den Transporten zu den Baustellen verstärkt abgebaut werden müssten, um die gewollten Windkraftanlagen auch tatsächlich bauen zu können. Zudem brauche man Maßnahmen zur Absicherung und Stärkung von Investitionen in die Lieferkette und benötigte Infrastrukturen.

Auf der Husum Wind stellen rund 600 Aussteller noch bis Freitag Neuheiten und Technologien aus Bereichen wie Windkraft auf See und an Land, grünem Wasserstoff und Digitalisierung vor. Seit 2015 liegt der Fokus der Husum Wind auf dem deutschsprachigen Kernmarkt. Sie findet seitdem im zweijährigen Wechsel mit der WindEnergy Hamburg statt, die als Leitmesse für den globalen Markt gilt. dpa