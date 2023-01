Haftbefehl für Angreifer von Brokstedt erlassen

Eine Regionalbahn fährt im Bahnhof von Brokstedt ein. © Marcus Brandt/dpa

Gegen den Verdächtigen im Fall des tödlichen Messerangriffs im Zug bei Brokstedt ist Haftbefehl erlassen worden. Dem 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser werde zweifacher heimtückischer Mord und viermal versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Donnerstag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sitzt der Beschuldigte in Itzehoe in Untersuchungshaft.

Brokstedt/Itzehoe - Bei der Messerattacke in dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden; fünf Menschen wurden verletzt. Auch der 33-Jährige, der von anderen Fahrgästen überwältigt worden war, wurde leicht verletzt. dpa