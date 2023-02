Haftbefehl gegen Verdächtigen nach Bränden in Neumünster

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einer Brandserie in Neumünster ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei hatte den 20 Jahre alten Mann in der Nacht zu Mittwoch festgenommen. Das Amtsgericht Neumünster erließ am Mittwochnachmittag Untersuchungshaftbefehl wegen sieben Brandstiftungstaten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Neumünster - Polizisten hatten den einschlägig vorbestraften Mann zufällig nach dem Kauf von Brandbeschleunigern in einem Supermarkt beobachtet. Der Beschuldigte hat sich den Angaben zufolge nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Seit der Nacht zum vergangenen Sonntag waren an verschiedenen Orten in Neumünster mehrere Autos in Flammen aufgegangen. In einem Fall wurden auch ein Carport und ein Haus beschädigt. dpa