Hamburger gewinnen Vorbereitungsturnier beim THW Kiel

Hamburgs Torhüter Johannes Bitter. Die Handballer des HSV haben das Vorbereitungsturnier beim THW Kiel gewonnen. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben das Vorbereitungsturnier beim deutschen Meister THW Kiel gewonnen. Die Hanseaten setzten sich am Sonntag zunächst gegen den polnischen Spitzenclub Wisla Plock mit 17:15 (11:8) durch und gewannen dann auch gegen den gastgebenden Rekordchampion mit 24:23 (15:11). Mit einem 18:17 (8:9) gegen Plock sicherten sich die Kieler Platz zwei.

Kiel/Hamburg - Alle Spiele wurden vor den 5020 Zuschauern in der Kieler Arena mit verkürzten Halbzeiten zu je 20 Minuten ausgetragen.

Hamburgs Trainer Torsten Jansen freute sich über den Erfolg, den er aber gleich einordnete: „Rein ergebnistechnisch ist es gut gelaufen, aber das jetzt überzubewerten wäre das Falsche“, sagte 46-Jährige, der in Kiel auf einige Leistungsträger verzichten musste. Dafür war Dominik Axmann nach seiner Wadenoperation wieder dabei.

Der THW Kiel startet am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) mit dem Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in die neue Saison. Das erste Liga-Spiel steht dann am nächsten Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten auf dem Programm. Die Hamburger beginnen die neue Spielzeit am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) mit dem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt. dpa