Hamburger Jugendliche nach Raubüberfällen festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Polizei hat vier Hamburger Jugendliche wegen des Verdachts auf zwei Raubüberfälle in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) festgenommen. Die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen, darunter ein Mädchen, sollen am späten Donnerstagabend erst einen 16-Jährigen mit Schusswaffen bedroht und ihm sein Handy abgenommen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Henstedt-Ulzburg - Nicht einmal eine halbe Stunde später wollten sie dann den Angaben zufolge zwei 18 Jahre alte Discothekenbesucher mit einer Schusswaffe und einem Messer zur Herausgabe von Wertgegenständen bringen. Dabei gingen sie jedoch leer aus. Das eine Opfer sei davongerannt. Von dem anderen 18-Jährigen ließen die Täter ab, nachdem sie sich seine leere Geldbörse zeigen ließen, wie die Polizei mitteilte.

Unter den mutmaßlichen Tätern war nach Polizeiangaben eine junge Frau mit auffällig breiten Schultern und breitem Gang, ein weiterer Verdächtiger trug eine Schirmmütze und einen Dreitagebart. Sie und zwei mutmaßliche Komplizen seien im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen dingfest gemacht worden. Die Festgenommenen seien nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Freitagmorgen entlassen beziehungsweise ihren Eltern übergeben worden. dpa