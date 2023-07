Handball-Bundesliga startet mit Duell Flensburg - Hamburg

Ein Spieler hält einen Handball mit dem Fuß fest. © Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Die neue Saison in der Handball-Bundesliga beginnt gleich am ersten Spieltag mit einem Nordduell: Die SG Flensburg-Handewitt empfängt am 24. August den HSV Hamburg. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag veröffentlicht hat. Titelverteidiger THW Kiel tritt zunächst am 27. August bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten an.

Hamburg - Das erste Heimspiel für den Rekordmeister folgt am 31. August gegen den VfL Gummersbach.

Die Flensburger und die Hamburger bekommen es schon früh in der Saison mit Champions-League-Sieger SC Magdeburg zu tun. Die SG tritt am 3. September, der HSVH am 10. September in Sachsen-Anhalt an. Auch der genaue Termin für das 109. Schleswig-Holstein-Derby steht bereits fest: Die SG Flensburg-Handewitt empfängt den THW Kiel am 7. September in der Campus-Halle.

Die Partien der Handball-Bundesliga werden von dieser Saison an beim Streamingdienst Dyn übertragen. Als neue Spieltage kommen der Montag und der Freitag hinzu. Ein Spiel pro Spieltag ist bei „Bild“ frei empfänglich zu sehen.

Die drei Nordclubs stehen kurz vor dem Einstieg in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Den Anfang macht die SG Flensburg-Handewitt am 17. Juli, es folgen der HSV Hamburg am 19. Juli sowie der THW Kiel am 24. Juli. dpa