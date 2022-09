Handball: Kiel und Flensburg mit zweitem Saisonsieg

Kiels Nikola Bilyk (M) in Aktion gegen Leipzigs Mika Sajenev (l) und Leipzigs Marino Maric. © Christian Modla/dpa

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt haben auch am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga Siege gefeiert. Die „Zebras“ setzten sich am Mittwoch beim SC DHfK Leipzig 32:22 (14:13) durch, die SG gewann ihr Heimspiel gegen GWD Minden vor 5044 Zuschauern 36:23 (20:12). Bester Werfer der Kieler war Niclas Ekberg mit sechs Toren. Für die Flensburger war Emil Jakobsen neunmal erfolgreich.

Kiel/Flensburg - Während die Flensburger schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgten, hatten die Kieler mehr Geduld benötigt. Leipzig stand sicher in der Abwehr und hatte in Mohamed El-Tayar einen guten Torhüter zwischen den Pfosten. So schafften es die Sachsen zunächst gut, die Angriffe der Norddeutschen zu stoppen. Nach der Pause verordnete THW-Trainer Filip Jicha seinen Spielern eine offensivere Deckungsvariante, die die Gastgeber zu mehreren Ballverlusten Zwang. Beim 23:18 in der 42. Minute war die Vorentscheidung gefallen.

Den Spielern von SG-Coach Maik Machulla war anzumerken, dass sie sich für den 31:30-Stotterstart in Hamburg und das 31:31 aus der Vorsaison gegen die Ostwestfalen rehabilitieren wollten. Das gelang eindrucksvoll. Beim 29:19 (46.) Minute lag Flensburg erstmals mit zehn Toren in Führung.

Beide Teams haben jetzt nur wenig Zeit zur Erholung. Die Flensburger müssen schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei der TSV Hannover-Burgdorf antreten, Kiel empfängt am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) den Bergischen HC. dpa