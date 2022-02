Handball-Profi: „Am Ende zwei Punkte mehr als Kiel haben“

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld.

Handball-Nationalspieler Johannes Golla hat mit der SG Flensburg-Handewitt mindestens Platz zwei in der Bundesliga zum Ziel. „Wir werden natürlich versuchen, so lange wie es geht, oben dranzubleiben. Es geht um eine Meisterschaft, aber es geht auch um Champions-League-Plätze für die nächste Saison“, sagte der Kreisläufer im „Sportclub“ des NDR-Fernsehens am Sonntagabend.

Flensburg - Die ersten beiden Teams erreichen die Königsklasse im europäischen Handball. Derzeit ist der THW Kiel Zweiter hinter dem souveränen Tabellenführer SC Magdeburg, zwei Punkte vor den Flensburgern.

„Wir müssen bis zum Derby alle Spiele gewinnen“, sagte Golla. Vier Spieltage vor Saisonende reist der THW zu den Flensburgern. Der 1,95 Meter große und 110 Kilo schwere Profi hofft, im Duell der Erzrivalen „eine volle Flens-Arena“ im Rücken zu haben. In das Derby wolle sein Team „alles reinlegen, um am Ende zwei Punkte mehr als Kiel zu haben“.

Die kurze Erholungsphase nach der EM im Januar sei er gewohnt aus den Vorjahren. „Ich hatte ein paar schöne Tage zu Hause mit der Familie. Das tut extrem gut, um den Kopf frei zu kriegen und auf die neuen Aufgaben vorbereitet zu sein“, sagte der 24 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft. Lob erhält der mit 28 Treffern beste deutsche EM-Torschütze von seinem Vereinstrainer Maik Machulla: „In so jungen Jahren sich in so kurzer Zeit zu einem Weltklassespieler zu entwickeln, ist außergewöhnlich.“

Gollas EM-Bilanz trotz des Ausscheidens in der Hauptrunde fällt positiv aus. „Auch wenn es sportlich nicht zu den großen Erfolgen gereicht hat, sind wir als Mannschaft noch mal enger zusammengerückt. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir in Zukunft davon profitieren können.“ dpa