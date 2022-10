Handball-Profi Sagosen will mit THW Kiel „alle Titel klauen“

Kiels Sander Sagosen feiert beim Abpfiff. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Handball-Profi Sander Sagosen plant trotz Verletzung einen grandiosen Abschluss seines Vertrages beim Rekordmeister THW Kiel. „Ich habe noch ein halbes Jahr, um mit dem THW alle Titel zu klauen“, sagte der norwegische Nationalspieler den „Kieler Nachrichten“ (Mittwoch). Der 27 Jahre alte Rückraumspieler ist nach Sprunggelenkfraktur und Syndesmosebandriss im vergangenen Juni noch nicht wieder einsatzfähig.

Kiel - „Mein Ziel ist es, Ende November, Anfang Dezember wieder auf der Platte zu stehen“, sagte er. Sagosens Vertrag in Kiel endet im Sommer dieses Jahres. Dann wechselt er in seine Heimat und schließt sich dem ehrgeizigen Projekt Kolstad IL an. Zuvor will er mit dem THW Kiel in der Champions League, im DHB-Pokal und der Bundesliga für eine erfolgreiche Saison sorgen. Er wisse, „wie hart diese Periode im Herbst für die Jungs ist. Und ich kann nicht helfen. Das ist so schlimm“, sagte Sagosen, machte seinen Teamkameraden aber Mut. „In Aalborg und Paris waren meine letzten Saisons immer die besten“, meinte er. Bei Aalborg HB hatte er von 2014 bis 2017 und bei Paris Saint-Germain von 2017 bis 2020 gespielt. Beide Male wurde er zum Abschluss Meister. dpa