Handelskammer Lübeck verlegt Neujahrsempfang in den Sommer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck verschiebt ihren traditionellen Neujahrsempfang in den Sommer. Nach zwei durch die Corona-Pandemie bedingten virtuellen Empfängen wolle man den Mitgliedern wieder die Chance zu realen Begegnungen geben, sagte ein IHK-Sprecher am Freitag. Das für Unternehmer so wichtige Netzwerken funktioniere beim direkten Kontakt einfach besser, sagte er.

Lübeck - Der Empfang soll jetzt am 27. Juni 2023 in der Musik- und Kongresshalle stattfinden, wenn voraussichtlich nicht mehr mit Corona-Beschränkungen zu rechnen sei.

Der Sommerempfang soll nach Angaben des Sprechers aber eine Ausnahme bleiben. 2024 wolle man wieder zum Neujahrsempfang im Januar zurückkehren. Der IHK-Jahresempfang mit traditionellem Labskausessen gehört nach Angaben der Veranstalter mit rund 1400 Teilnehmenden aus Unternehmen, Politik, Verwaltung und öffentlichem Leben zu den größten Netzwerkveranstaltungen der Wirtschaft im Norden. dpa