Handelsverband hofft auf gutes Ostergeschäft

Passanten gehen durch eine Fußgängerzone. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der Handelsverband Nord rechnet für die Tage rund um Ostern mit Mehrumsätzen in diversen Bereichen. Als Beispiele nannte Hauptgeschäftsführer Dierk Böckenholt am Dienstag Lebensmittel, Süßwaren, kleinere Geschenkartikel, Dekoration und Spielwaren. „Zwar ist das Osterfest für den Handelsumsatz längst nicht so bedeutend wie das Weihnachtsfest, aber eine kleine Sonderkonjunktur erfreut die Branche dennoch“, sagte Böckenholt.

Kiel - „Insbesondere in einer Zeit, die massiv von Konsumzurückhaltung, steigenden Energiekosten und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges überschattet wird, hofft der Handel auf ein gutes Ostergeschäft und einen positiven Impuls für die Konsumstimmung.“ Bundesweit rechnet der Handel im diesjährigen Ostergeschäft mit einem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro in Deutschland. Der Handelsverband Nord vertritt die Interessen der Einzelhandelsunternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. dpa