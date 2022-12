Handelsverband mit gemischter Bilanz des Weihnachtsgeschäfts

Menschen kommen am verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent in das Einkaufszentrum „Anger1“. © Michael Reichel/dpa/Archivbild

Der Handelsverband Nord hat eine gemischte Bilanz zum bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts gezogen. Etwa ein Viertel der Händler im Norden sei mit den Umsätzen zufrieden, sagte die Sprecherin des Verbandes, Mareike Petersen, am Freitag. Rund die Hälfte der Befragten sei dagegen mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft nicht zufrieden. „Die Kunden schauen mehr aufs Geld als in den Vorjahren und überlegen genau, was sie kaufen“, sagte Petersen.

Lübeck - Nach dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen hatten viele Einzelhändler mit deutlich höheren Umsätzen gerechnet. Doch stattdessen hätten stark gestiegene Preise und Inflationssorgen den Kunden die Kauflaune verdorben, sagte Petersen. Auch wenn viele Händler wegen höherer Verkaufspreise ein nominales Umsatzplus erzielt hätten, sei vor allem wegen der gestiegenen Energiekosten unter dem Strich ein Minus übrig geblieben.

„Das Schwierigste für alle Seiten ist gegenwärtig die Unsicherheit“, sagte Petersen. „Keiner weiß, wohin sich die Preise entwickeln und wie es weitergeht.“ dpa