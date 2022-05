Hansewerk plant Investitionen von knapp 1,2 Milliarden Euro

Die Hansewerk-Gruppe will in den kommenden drei Jahren fast 1,2 Milliarden Euro in ihre Energienetze und deren Digitalisierung stecken. Das sei das größte Investitionspaket der Unternehmensgeschichte, teilte der Netzbetreiber am Dienstag mit. Der größte Teil des Geldes fließe nach Schleswig-Holstein. „Unser Ziel ist es, unser aller Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu beenden und gleichzeitig den Klimaschutz noch stärker voranzutreiben“, betonte Vorstandschef Matthias Boxberger.

Quickborn - Mit dem Netzausbau reagiere man auf den absehbaren Boom bei der Photovoltaik. Die Hansewerk AG werde sich auch am Ausbau der Wasserstoffwirtschaft beteiligen. Zusammen mit den Tochtergesellschaften SH Netz, Hansegas, Hansewerk Natur und Elbenergie würden jährlich zwischen 380 und 400 Millionen Euro investiert.

Das Unternehmen rechnet auf der Verbraucherseite mit 280.000 Elektroautos und 100.000 zusätzlichen Wärmepumpen. Daher sei ein umfangreicher Netzausbau notwendig. Außerdem zeichne sich auf der Produktionsseite ein weiterer Boom bei den Erneuerbaren Energien ab - diesmal im Bereich der Photovoltaik.

Die Strombilanz zeige, wie sehr Schleswig-Holstein Vorreiter bei der Energiewende sei. Im Netz der Hansewerk-Tochter SH Netz seien 2021 rund 15,1 Millionen Megawattstunden „grüne Energie“ produziert worden. Davon seien etwa 8 Millionen Megawattstunden im Land selbst verwertet und rund 7 Millionen Megawattstunden exportiert worden. Das entspreche dem Strombedarf von mehr als 1,9 Millionen Durchschnittshaushalten. Die Erneuerbaren im Netzgebiet von SH Netz speisten im vergangenen Jahr etwa 1,56-mal so viel Grünstrom ein, wie zur rechnerischen Vollversorgung nötig gewesen wäre. dpa