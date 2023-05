Hausbrand in Kappeln: ein Bewohner wird vermisst

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Wohnhausbrand hat in Kappeln am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zunächst wurde noch einer der Anwohner des Hauses vermisst, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass auch am Brandort nach der vermissten Person gesucht werde. Ein Hund sei in den Flammen umgekommen, hieß es.

Kappeln – Das Feuer hatte zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung über Kappeln geführt, mittlerweile gebe es jedoch nur noch eine leichte Rauchentwicklung, sagte der Sprecher der Feuerwehr.

Die Feuerwehr war mit 95 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Das Feuer habe sich vermutlich aus dem Keller bis ins Obergeschoss ausgebreitet. Das Haus sei nun komplett unbewohnbar und teilweise einsturzgefährdet. Teile der Kellerdecke waren den Angaben zufolge bereits eingestürzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa