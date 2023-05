Hausbrand mit zwei Toten: Ermittler begutachten die Ruine

Teilen

Schutt liegt hinter Absperrgittern, an denen Blumen angebracht sind. © Benjamin Nolte/dpa

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg am Donnerstag mit zwei Toten haben Brandermittler mit ihrer Arbeit begonnen. Statiker hätten das Gebäude am Montag für erste Untersuchungen freigegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Mit Ergebnissen sei aber noch nicht zu rechnen.

Flensburg - Am Donnerstag starben ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter bei dem Unglück. Bisherigen Angaben der Polizei nach war die Frau in dem Haus zu Besuch gewesen. In dem Gebäude lebten 43 Menschen, neun Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Die Bewohner des Hauses wurden anderweitig untergebracht.

Vor dem Haus stellten mehrere Personen an einem Bauzaun zahlreiche Kerzen zum Gedenken an die Opfer auf. Auch Stofftiere und Briefe erinnerten dort am Montag an das folgenschwere Feuer.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein rassistisches Motiv gibt es Angaben der Polizei von Freitag zufolge nicht. Nach Angaben der Stadt gibt es in der Harrisleer Straße, in der sich das Haus befindet, einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. dpa