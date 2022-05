Heiner Garg: Vorstellung des Ministerpräsidenten anhören

Heiner Garg (FDP), Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, spricht. © Frank Molter/dpa

Die schleswig-holsteinische FDP will sich nach Angaben ihres Landesvorsitzenden Heiner Garg die Vorstellungen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch zur möglichen Fortsetzung des Jamaika-Bündnisses anhören. Es gäbe in der FDP aber eine deutliche Mehrheit für eine Koalition von CDU und FDP, sagte Garg am Montag nach einer Sitzung des Landesvorstands in Neumünster.

Neumünster - „Es wird vor allem darauf ankommen, mit wem man bestimmte Themen weiter voranbringen kann.“

Ein Beispiel sei die Autobahn 20 mit der Elbquerung westlich von Hamburg. Das Projekt wollten sowohl CDU als auch FDP so schnell wie möglich vorantreiben. So gebe es eine ganze Reihe von weiteren Themen. „Wir müssen jetzt sehen, was am Ende solcher Sondierungsgespräche hier tatsächlich steht, wie man sich welches Bündnis am besten vorstellen kann.“

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz erinnerte daran, dass die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold und er vor der Wahl gesagt hätten, eine Koalition mache nicht so viel Sinn, wenn man nicht gebraucht werde. Jetzt habe sie gesagt, wir sollten darüber reden. „Das gilt für mich auch.“

Die FDP verlor bei der Landtagswahl am Sonntag 5,1 Punkte und kam auf 6,4 Prozent. Die Fraktion stellt fünf Abgeordnete im neuen Landtag. Für die CDU sind Zweierbündnisse mit den Grünen oder der FDP möglich. Günther kündigte Sondierungsgespräche mit beiden Parteien an. Er ließ auch die Option einer Neuauflage des Regierungsbündnisses der drei Parteien offen.

Nach dem Landesvorstand der FDP diskutierte am Abend noch der Landeshauptausschuss der Partei in Neumünster. Beschlüsse sollten dabei nicht gefasst werden. dpa