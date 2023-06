Hoher Schaden durch Großbrand auf Bauernhof

Einen Schaden von schätzungsweise mehr als einer Million Euro hat nach Feuerwehrangaben ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Heinkenborstel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verursacht. 120 Einsatzkräfte waren am Freitagmorgen vor Ort, um eine in Brand geratene Halle zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Gelagert wurden in dem etwa 24 mal 25 Meter großen Gebäude unter anderem wertvolle Landmaschinen und Container mit Pfeffer.

Heinkenborstel - Nach Angaben der Polizei war in der Scheune eine größere Pellet-Heizungsanlage integriert. Der Eigentümer habe noch versucht, dort auch gelagerte Maschinen und Geräte vor den Flammen zu retten. Zur Schadenshöhe und der Brandursache konnte die Polizei keine Angaben machen.

Zur Bekämpfung von Glutnestern musste das Dach der Halle eingerissen werden. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Ställe und Wohngebäude konnten die Feuerwehrkräfte jedoch verhindern. Verletzt wurde niemand. dpa