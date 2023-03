Holleck wird Chef des Verfassungsschutzes

Torsten Holleck, Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium von Schleswig-Holstein. © Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes: Torsten Holleck wird im August Leiter der Verfassungsschutzabteilung im schleswig-holsteinischen Innenministerium. Der bisherige Leiter Joachim Albrecht gehe in den Ruhestand, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ (Freitag) darüber berichtet.

Kiel - Mit dem derzeitigen Leiter der Polizeiabteilung, Ministerialdirigent Holleck, könne die Leitung der Verfassungsschutzabteilung hervorragend nachbesetzt werden, sagte die Sprecherin. Die Umsetzung erfolge ausdrücklich auf dessen eigenen Wunsch und im selben Status. Nach fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze der Landespolizei genieße Holleck das Vertrauen von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Im Falle der Abteilungsleitung des Verfassungsschutzes gab es demnach keine Stellenausschreibung. Die Stelle einer Leiterin oder eines Leiters der Polizeiabteilung im Innenministerium soll zu gegebener Zeit ausgeschrieben werden. dpa