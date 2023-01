Holstein-Coach Rapp: „Wir haben die Pause genutzt“

Kiels Trainer Marcel Rapp (vorne) verfolgt das erste Training nach der Winterpause. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Holstein Kiel geht mit viel Optimismus in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. „Wir haben die Pause genutzt und sind gut vorbereitet“, sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp vor dem Heimspiel der „Störche“ am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die WM- und Winterpause sei vor allem dazu genutzt worden, um mehr Stabilität in der Defensive zu gewinnen:

Kiel - „Wir hatten ein gutes Trainingslager und gute Tests.“

In der Torwartfrage legte sich der 43-jährige Rapp bereits am Donnerstag fest: „Tim Schreiber wird spielen.“ Der am Montag nach verpflichtete Robin Himmelmann wird somit zunächst auf der Bank des Tabellenachten Platz nehmen. Fraglich ist bei den Kielern der Einsatz von Fin Bartels (Adduktoren) und Lewis Holtby (Bauchmuskulatur). Dafür sei Angreifer Holmbert Fridjonsson nach seiner Rückkehr vom norwegischen Leihclub Lilleström SK eine „absolute Option“.

Die Gäste aus Fürth, die aktuell den zehnten Platz belegen, bezeichnete Rapp als intensiven und strukturierten Gegner: „Sie spielen gut gegen den Ball und haben ein gutes Gegenpressing.“ Dazu hätten die Franken in Angreifer Branimir Hrgota einen „außergewöhnlichen Spieler“. Für den Rückrundenauftakt im Holstein-Stadion waren bis Donnerstag 10.100 Karten verkauft.

Die lange Pause seit dem letzten Spiel am 11. November bezeichnete Rapp als „einmalig, aber gar nicht schlecht“. Vor allem den Spielern hätte die Unterbrechung gutgetan: „Für die Jungs war es mal gut.“ dpa