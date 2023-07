Holstein Kiel gewinnt Test gegen tschechischen Erstligisten

Hannovers Julian Börner (l) und Kiels Benedikt Pichler kämpfen um den Ball. © Frank Molter/dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den dritten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gefeiert. Im österreichischen Jenbach gab es für die „Störche“ am Mittwoch ein 1:0 (1:0) gegen den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko.

Kiel/Jenbach - Benedikt Pichler erzielte in der 17. Minute den Treffer für die Norddeutschen, die noch bis Montag ihr Trainingslager in Österreich abhalten. Erstmals in der Startaufstellung stand der japanische Neuzugang Shuto Machino.

Weitere Tests bestreiten die Kieler am Samstag (14.00 Uhr) gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau und am 22. Juli beim Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Die Anstoßzeit für die Partie an der Alten Försterei steht noch nicht fest. Zum Saisonauftakt gastiert Holstein dann am 30. Juli (13.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig.

Im Kader der Tschechen stand auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Der 38-jährige Kadlec absolvierte 128 Partien in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und lief 14 Mal in der Champions League auf. dpa