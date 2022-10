Holstein Kiel im Ostsee-Duell remis gegen Hansa Rostock

Kiels Fabian Reese (l) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 mit seinen Teamkollegen.

Holstein Kiel hat seine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga auf nunmehr vier sieglose Spiele verlängert. Die Schleswig-Holsteiner trennten sich am Samstag im Ostsee-Duell gegen den FC Hansa Rostock mit 1:1 (1:0) und bleiben im Mittelfeld hängen. Fabian Reese (28. Minute) brachte die Kieler durch einen verwandelten Handelfmeter vor 12 432 Zuschauern im Holstein-Stadion in Führung.

Kiel - Lukas Hinterseer (88.) glich für die Rostocker aus. Nach drei sieglosen Spielen sicherte sich der FC Hansa den ersten Teilerfolg in der Fremde.

Holstein Kiel hatte nach dem desaströsen 0:7 im Testspiel beim Ligarivalen Eintracht Braunschweig neun Tage zuvor Wiedergutmachung ausgerufen, um eine Antwort auf die jüngste Kritik zu geben. Die Kieler bestimmten die Partie in der ersten Hälfte, gewannen die meisten Zweikämpfe und setzten Hansa unter Druck. Doch sie scheiterten am starken Torhüter Markus Kolke. Die besten Chancen vergaben zunächst Steven Skrzybski (9. Minute) und Finn Bartels (22.), ehe Reese den verdienten Führungstreffer erzielte.

Den Rostockern gelangen zunächst nur wenige Entlastungsangriffe. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel wurde nach einer Umstellung in der zweiten Halbzeit deutlich offensiver und legte ihre Zurückhaltung auf fremden Plätzen ab. Nach der Leistungssteigerung der Rostocker in der zweiten Hälfte ging das Unentschieden in Ordnung. dpa