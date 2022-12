Holstein Kiel mit Trainingsstart „im Winter-Wonderland“

Teilen

Kiels Spieler wärmen sich beim ersten Training nach der Winterpause auf. © Axel Heimken/dpa

Bei Schneefall und Minustemperaturen hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Cheftrainer Marcel Rapp versammelte am Donnerstag nach vierwöchigem Urlaub 26 Profis auf dem Trainingsgelände im Citti-Fußballpark um sich. Stürmer Benedikt Pichler und Mittelfeldspieler Aleksandar Ignjovski fehlten noch verletzt.

Kiel - Dagegen konnten die Abwehrspieler Marco Komenda und Timo Becker Teile des Trainings mitmachen. Sie sollen Anfang Januar wieder voll belastbar sein.

„Wir hatten jetzt lange genug frei, es kribbelt wieder – schön hier im Winter-Wonderland zu sein. Wir wollen eine Woche durchziehen, dann haben wir uns die Festtage auch verdient“, sagte Fabian Reese. Sein Teamkollege Fin Bartels meinte, dass der Mannschaft vier bis fünf Punkte aus der Anfangsphase fehlen. Nach der Spielpause Ende September sei es aber besser gelaufen mit 13 Zählern und nur einer Niederlage in acht Spielen. „Daran wollen wir uns orientieren“, sagte Bartels.

Cheftrainer Marcel Rapp will es behutsam angehen. „Wir werden die Spieler nicht so belasten, dass sie am dritten Tag nicht mehr laufen können, trainieren diese Woche aber ansonsten ganz normal“, sagte er.

Bevor die Mannschaft am 8. Januar ein einwöchiges Trainingscamp in Oliva Nova in Spanien bezieht, bestreitet sie am 7. Januar ein Testspiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. Am 21. Januar folgt die Generalprobe beim Ligarivalen Hannover 96, eher eine Woche später die SpVgg Greuther Fürth zum Rückrundenstart erwartet wird. dpa