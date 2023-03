Holstein Kiel spielt am 19. Mai gegen den FC St. Pauli

2. Bundesliga

Das Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli findet als Freitagabend-Spiel am 19. Mai im Holstein-Stadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 31 bis 33 hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlicht hat. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Hamburg - Zuvor spielen die Kieler am 6. Mai (13.00 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf und am 13. Mai (13.00 Uhr) gegen den Karlsruher SC. St. Pauli tritt am 6. Mai (20.30 Uhr) bei Darmstadt 98 an und empfängt am 13. Mai (20.30 Uhr) die Düsseldorfer.

Der Hamburger SV will seinen Weg in die Bundesliga am 5. Mai (18.30 Uhr) gegen den SC Paderborn, am 14. Mai (13.30 Uhr) bei Jahn Regensburg und am 20. Mai (20.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth fortsetzen.

Die Partien des letzten Spieltages beginnen alle am 28. Mai um 15.30 Uhr. Der HSV gastiert beim SV Sandhausen, Kiel spielt bei Hannover 96 und St. Pauli hat den Karlsruher SC zu Gast. dpa