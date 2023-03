Holstein Kiel testet gegen dänischen Erstligisten Aarhus GF

Der Düsseldorfer Trainer Uwe Rösler beantwortet vor Spielbeginn Fragen eines Journalisten. © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Zweitligist Holstein Kiel wird sich in der Länderspielpause mit dem dänischen Fußball-Erstligisten Aarhus GF messen. Die beiden Mannschaften treffen sich am Donnerstag (14.00 Uhr) zu einem Testspiel in Kiel. Der fünfmalige dänische Meister wird vom früheren deutsche Profi Uwe Rösler (54) trainiert. Holstein-Profi Mikkel Kirkeskov stammt aus Aarhus und spielte sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Profis für Aarhus GF.