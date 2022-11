Holstein Kiel warnt St. Pauli: „Wir sind gut drauf“

Die Kieler Mannschaft steht zusammen. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Holstein Kiel erwartet nach dem 4:1-Sieg beim Karlsuher SC einen erfolgreichen Jahresendspurt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft ist am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli zu Gast und will auch dort punkten. „Wir sind, glaube ich, in einer ordentlichen Verfassung schon seit Wochen“, sagte Trainer Marcel Rapp am Montag.

Kiel - Der Erfolg am vergangenen Samstag beim KSC mache „zum Auftakt der englischen Woche vieles einfacher“, sagte Rapp. „Wir sind gut drauf, haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Wir wollen weiter Punkte sammeln.“ Seinem Team komme es deshalb entgegen, dass es zum Jahresausklang „Schlag auf Schlag“ gehe.

Bei den Hamburgern weist die Tendenz nach unten: seit elf Spielen nur ein Sieg, Platz 16 in der Tabelle, punktgleich mit dem Vorletzten Nürnberg auf einem Abstiegsplatz. „Wir sehen schon, in welcher Tabellenregion St. Pauli ist. Wir sehen aber auch, wie St. Pauli Fußball spielt. Wir sollten sehr vorsichtig sein, weil St. Pauli eine Mannschaft ist, die oft unter Wert geschlagen wurde“, sagte Rapp. Die Hamburger seinen „sehr spieldominant und haben eine gute Idee vom Fußball“.

Seine Mannschaft fahre deshalb „mit allergrößtem Respekt zu St. Pauli“, betonte der Holstein-Coach. Auf die Atmosphäre im Millerntor-Stadion unter Flutlicht freue sich das Team jedoch. Rapp: „Die Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen.“

Im Tor wird in den beiden letzten Spielen des Jahres Tim Schreiber stehen. Der 20-Jährige hat sich mit seinen starken Leistungen in den beiden vergangenen Partien empfohlen. Stammtorhüter Thomas Dähne sei „nicht erfreut“, räumte Rapp ein, „aber er nimmt es professionell“. Wie es weitergeht im Holstein-Tor? Rapp: „Dann ist Winterpause, dann werden wir weitersehen.“ dpa