Holstein Kiel will gegen Darmstadt ohne Angst agieren

Teilen

Kiels Trainer Marcel Rapp gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa

Holstein Kiel möchte das Duell gegen Tabellenführer Darmstadt 98 mutig gestalten. „Wenn wir den Ball haben, werden wir versuchen, fußballerische Lösungen zu wählen und nicht in Angst zu erstarren und die Bälle wegzuhauen“, sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag in einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Kiel - Kiel belegt derzeit den achten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga und damit den Rang, den sie am Saisonende mindestens belegen wollen. „Dafür müssen wir noch ein paar Punkte holen und damit wollen wir am Wochenende anfangen“, sagte Rapp. Darmstadt stehe verdient so weit oben. „Sie spielen eine sehr konstante Saison, aber wir haben im Hinspiel bewiesen, dass wir mithalten können“, sagte der 44-Jährige weiter. In der Hinrunde ging die Partie 1:1 aus.

Nach der 0:3-Niederlage in der Vorwoche gegen den 1. FC Heidenheim ist es das nächste Topduell für die Kieler. Mit Fortuna Düsseldorf (6. Mai) und dem FC St. Pauli (19. Mai) treffen sie zudem noch auf zwei weitere Teams aus den Top 6 der Liga. dpa