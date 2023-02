Holstein Kiel will in Braunschweig wieder erfolgreich sein

Kiels Trainer Marcel Rapp coacht sein Team. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Vor dem Auswärtsspiel bei den Niedersachsen setzt Kiels Trainer Rapp auf das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Innenverteidiger Thesker fehlt wegen einer medizinischen Vorgabe der DFL.

Kiel - Holstein Kiel will nach einer kleinen Leistungsdelle in der 2. Fußball-Bundesliga wieder in der Erfolgsspur zurück. Das soll den Norddeutschen schon im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig gelingen. „Man muss Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und fokussiert sein, darf vor dem Tor aber auch die Lockerheit nicht vergessen. Daran haben wir unter der Woche gearbeitet“, sagte der Kieler Coach Marcel Rapp, dessen Team am vergangenen Wochenende eine 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg kassiert hatte.

Verzichten muss Rapp auf seinen Innenverteidiger Stefan Thesker, der im Training einen Ball an den Kopf bekommen hatte. Nach einer medizinischen Vorgabe der Deutschen Fußball Liga (DFL) darf der 31-Jährige am Freitag nicht mitwirken. Auf Braunschweiger Seite wird Abwehrspieler Linus Gechter aus dem gleichen Grund fehlen. Der 18-Jährige war bei der 1:2-Niederlage der Niedersachsen in Darmstadt vom Ball am Kopf getroffen worden. dpa