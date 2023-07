Holstein Kiels Rapp vor Braunschweig: „Haben schon Ideen“

Kiels Trainer Marcel Rapp gestikuliert. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Trainer Marcel Rapp von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht zuversichtlich in die neue Saison. Man habe alles umsetzen können, „was wir uns von der Vorbereitung so versprochen haben“, sagte Rapp am Freitag. Kiel hatte einen großen Umbruch vollziehen müssen, nachdem zahlreiche Spieler, darunter Kapitän Hauke Wahl, Fin Bartels und Fabian Reese, den Verein verlassen hatten.

Kiel - „Es gab ja mal eine Zeit, da lag Holstein Kiel quasi in Schutt und Asche und alle sind gegangen“, sagte Rapp. „Wir waren relativ ruhig, weil wir wussten, welche Neuzugänge wir holen werden.“

Vor dem ersten Ligaspiel bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sei die Mannschaft im Trainingslager „zusammengewachsen“. Das Eintracht-Team von Trainer Jens Härtel erwartet Rapp als gut organisierten Gegner. „Sehr gut im Umschalten, laufen oft die Tiefe an. Auch bei Standards gefährlich“, analysierte Rapp. „Wir haben schon Ideen, wie wir Tore schießen wollen - auch gegen eine defensiv gut organisierte Mannschaft, die sie auf jeden Fall sein werden.“

Bis auf Timo Becker, der einen Schlag abbekommen hatte und umgeknickt war, seien alle Spieler einsatzbereit, erklärte Rapp. dpa