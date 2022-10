Holstein Kiels Trainer Rapp: „Das Gewinnen steht über allem“

Der Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel steht vor Spielbeginn auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Holstein Kiel geht nach dem gestoppten Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. „Der Sieg war immens wichtig. Für unsere Leistungen haben wir in den Spielen zuvor viel zu wenig Punkte geholt“, sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag im Rückblick auf den 3:2-Sieg beim 1. FC Nürnberg und die davor vier sieglosen Punktspiele in Serie.

Kiel - Gegen den Spitzenclub aus Heidenheim, der als Tabellenvierter in den 12. Spieltag ging, ist er „voller Zuversicht“, auch wenn der Gegner seinem Team „alles abverlangen“ werde, wie Rapp meinte: „Wir sagen nicht, ein Sieg wäre schön. Das Gewinnen steht über allem.“

Allerdings muss der 43-Jährige neben den Langzeitverletzten Marco Komenda (Reha nach Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Timo Becker (Oberschenkelblessur) zwei weitere Leistungsträger ersetzen. Für Alexander Mühling (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Benedikt Pichler (Fußentzündung) kommt die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zu früh.

Rechtzeitig wieder fit wird hingegen wohl Außenbahnspieler Fabian Reese nach einer Gehirnerschütterung. „Wir gehen davon aus, dass er spielen kann“, berichtete Rapp über die Fortschritte bei Reese. Der 24-Jährige und auch Steven Skrzybski waren beim FCN nicht nur wegen ihrer Tore die Matchwinner für die Störche. „Wir haben auch andere gute Spieler in der Offensive, aber die beiden stechen ohne Wenn und Aber schon heraus“, lobte Rapp. dpa