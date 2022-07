HSV-Profis Königsdörffer und Ambrosius spielen für Ghana

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die HSV-Fußballprofis Ransford-Yeboah Königsdörffer und Stephan Ambrosius spielen künftig für die vom gebürtigen Hamburger Otto Addo betreute Nationalmannschaft Ghanas. Wie der Fußball-Verband GFA am Mittwoch mitteilte, ist das bisher für die deutsche U21 angetretene Duo aus Hamburg ebenso wie der einstige HSV-Profi Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98) von sofort an für Ghanas Nationalelf spielberechtigt.

Accra - Damit könnte das Trio mit Addos Auswahl auch an der Weltmeisterschaft am Jahresende in Katar teilnehmen.

Neben den drei Zweitliga-Spielern wechseln auch der spanische Nationalspieler Iñaki Williams (Athletic Bilbao) und der englische U21-Nationalspieler Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion) zum Verband des westafrikanische Staates. Nach Angaben des Verbandes hatte es zuvor einen ausgiebigen Austausch zwischen der GFA, den Spielern und deren Eltern gegeben.

Der einstige HSV-Profi Addo ist seit Februar dieses Jahres bis mindestens zur WM vom 21. November bis 18. Dezember Nationaltrainer Ghanas, nachdem er zuvor Co-Trainer war. Unter ihm qualifizierten sich die Black Stars in den Playoffs gegen Nigeria für das Turnier, wo in der Gruppe H Portugal, Südkorea und Uruguay die Kontrahenten sind. Der 47-Jährige ist zudem Talent-Scout bei Borussia Dortmund. dpa